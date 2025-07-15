В Совфеде призвали «давить нацистскую гадину» после атаки ВСУ на Воронеж

Вопрос об атаках Вооруженных сил Украины по мирным жителям необходимо вынести для обсуждения на международные площадки, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, поднять вопрос о действиях украинских военных можно на Совете Безопасности ООН.

Я думаю, что надо все-таки на международных площадках, может даже на Совбезе ООН поднять вопрос того, что творят ВСУ. Они работают против мирных граждан, мирных жителей. Поэтому я думаю, что есть все шансы эти вопросы решать на международных площадках, добиваться преследования агрессора, — высказался Джабаров.

Он отметил, что Россия действует гуманно, нанося удары исключительно по военным объектам, в то время как ВСУ целенаправленно атакуют гражданское население. Сенатор также выразил мнение, что РФ не следует вести диалог с Украиной ни о каких ультиматумах и сроках окончания СВО.

Мы можем на Украине все разбомбить, сравнять, но мы же подходим гуманно, мы же боремся только с военными и наносим удары по военным объектам, а они по мирным жителям целенаправленно. О каких ультиматумах мы можем говорить, каких сроках? Мы давили и должны давить эту гадину нацистскую. Я думаю, что пока мы все это не завершим, никаких решений серьезных не будет. Мы должны это сделать в обязательном порядке, — резюмировал Джабаров.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВСУ целенаправленно атаковали мирных жителей Воронежа для дестабилизации обстановки в России. По его словам, удары были спланированы для создания паники и давления на руководство страны с целью вынудить его принять условия Киева и Запада.