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15 июля 2025 в 13:00

В Совфеде призвали «давить нацистскую гадину» после атаки ВСУ на Воронеж

Сенатор Джабаров призвал вынести обсуждение атак ВСУ на международные площадки

Жилой дом, пострадавший в результате падения беспилотника ВСУ Жилой дом, пострадавший в результате падения беспилотника ВСУ Фото: Евгений Судаков/ТАСС

Вопрос об атаках Вооруженных сил Украины по мирным жителям необходимо вынести для обсуждения на международные площадки, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, поднять вопрос о действиях украинских военных можно на Совете Безопасности ООН.

Я думаю, что надо все-таки на международных площадках, может даже на Совбезе ООН поднять вопрос того, что творят ВСУ. Они работают против мирных граждан, мирных жителей. Поэтому я думаю, что есть все шансы эти вопросы решать на международных площадках, добиваться преследования агрессора, — высказался Джабаров.

Он отметил, что Россия действует гуманно, нанося удары исключительно по военным объектам, в то время как ВСУ целенаправленно атакуют гражданское население. Сенатор также выразил мнение, что РФ не следует вести диалог с Украиной ни о каких ультиматумах и сроках окончания СВО.

Мы можем на Украине все разбомбить, сравнять, но мы же подходим гуманно, мы же боремся только с военными и наносим удары по военным объектам, а они по мирным жителям целенаправленно. О каких ультиматумах мы можем говорить, каких сроках? Мы давили и должны давить эту гадину нацистскую. Я думаю, что пока мы все это не завершим, никаких решений серьезных не будет. Мы должны это сделать в обязательном порядке, — резюмировал Джабаров.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВСУ целенаправленно атаковали мирных жителей Воронежа для дестабилизации обстановки в России. По его словам, удары были спланированы для создания паники и давления на руководство страны с целью вынудить его принять условия Киева и Запада.

ВСУ
Россия
Украина
ООН
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
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