«Пищать на весь мир»: раскрыто, чего добиваются ВСУ атаками на жителей РФ Сенатор Джабаров: Украина хочет спровоцировать Россию на мощный ответный удар

Киев, атакуя мирных жителей России, хочет спровоцировать Москву на мощный ответный удар, чтобы потом жаловаться, заявил NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, президенту США Дональду Трампу следует обратить внимание на публикации в российских СМИ, где подобные факты зафиксированы.

Такие целенаправленные атаки на мирных жителей делаются с одной-единственной целью — спровоцировать Россию на мощный ответный удар, чтобы потом пищать на весь мир, требовать помощи. Я думаю, что господину Трампу не мешало бы ознакомиться не только с теми материалами, которые ему поставляет Украина, но и теми, которые публикуются в наших СМИ и Telegram-каналах, — сказал Джабаров.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 103 беспилотника Вооруженных сил Украины. Все дроны были самолетного типа. Кроме того, противник пытался атаковать территорию России управляемыми авиационными бомбами.