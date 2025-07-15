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15 июля 2025 в 17:44

VK Fest в «Лужниках» объединит артистов, инфлюенсеров и спортсменов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В «Лужниках» в Москве с 19 по 20 июля пройдет VK Fest, который объединит десятки популярных артистов, а также инфлюенсеров, спортсменов и экспертов из разных областей. На площадке фестиваля подготовят Синюю и Белую сцены, VK лекторий, а также тематические зоны.

Впервые на VK Fest 2025 в Москве откроется электронная сцена от Радио Рекорд. Интерактивные мероприятия проведут в пространствах «Технологии», «Видеоигры», «Дети», «Творчество», «Развлечения», «Спорт», «Косплей», а также на партнерских площадках. Для гостей также сделают зону инфлюенсеров.

В программу фестиваля войдут не только выступления артистов, но и автограф-сессии, челленджи со звездами, а также лекции. Участников ждут дискуссии со знаменитостями, мастер-классы, выставки, лотереи, презентации, спортивные турниры, кавер-дэнс, танцевальные батлы и игры.

На синей дорожке VK Fest в Москве 19 и 20 июля организуют выступления артистов, а также музыкальные перфомансы. Эксклюзивная трансляция шоу-программы пройдет в официальном сообществе VK Fest.

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