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15 июля 2025 в 17:35

Зеленского обвинили в антиконституционной смене правительства

Азаров: Зеленский предложил Свириденко на пост главы кабмина в обход конституции

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/Pool/dts/IMAGO/Global Look Press

Запланированная президентом Украины Владимиром Зеленским смена правительства, в частности замена премьер-министра Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, противоречит конституции страны, заявил бывший глава кабмина республики Николай Азаров в своем Telegram-канале. Он отметил, что прекращать полномочия правительства в условиях военного положения нельзя.

На Украине военное положение, которое на днях планируют продлить еще на 90 дней. А в этот период прекращать полномочия кабмина и его главы, по законам Украины, нельзя. Кроме того, по конституции кандидатуру нового премьера должно вносить парламентское большинство, а никак не главарь киевского режима, — написал Азаров.

Ранее стало известно, что Денис Шмыгаль решил уйти в отставку. По данным украинских СМИ, политик написал соответствующее заявление во вторник, 15 июля.

До этого сообщалось, что отставка Шмыгаля и замена его на Свириденко может усилить влияние главы офиса Зеленского Андрея Ермака. По данным журналистов, изменения также могут отвлечь внимание от провалов ВСУ на передовой и коррупционных скандалов внутри страны.

Украина
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