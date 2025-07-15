«Официальный, суверенный, наш»: Венесуэла создаст свой ИИ при помощи Китая

Венесуэла будет разрабатывать собственный суверенный искусственный интеллект, заявил президент Николас Мадуро в эфире еженедельной программы «С Мадуро +» на телеканале Venezolana de Television. Проект реализуется в сотрудничестве с Китаем, рассказал он.

Все его (искусственный интеллект. — NEWS.ru) используют. Но тот, которым все пользуются, — он предвзят, потому что с самого начала был создан предвзятым — с точки зрения и в интересах западного колониализма, империализма. Поэтому нам нужно построить наш собственный искусственный интеллект, официальный, суверенный, наш, с нашей историей, с нашим образом жизни, — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро выступили с единым призывом к созданию глобальной системы управления искусственным интеллектом. По их мнению, такая система должна служить интересам всех государств, в частности развивающихся, смягчая риски и открывая возможности.

До этого депутат Госдумы Екатерина Харченко заявила, что искусственный интеллект нужно использовать в сфере образования в качестве инструмента во благо для поиска информации и систематизации. По ее мнению, сейчас крайне важно создать понятные и прозрачные правила по применению ИИ в учебе.