Страны БРИКС указали на важность общей системы ИИ Страны БРИКС выступили за справедливое для всех глобальное управление ИИ

Страны БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро выступили с единым призывом к созданию глобальной системы управления искусственным интеллектом, следует из текста декларации. По их мнению, такая система должна служить интересам всех государств, в частности развивающихся, смягчая риски и открывая возможности.

В документе подчеркивается необходимость объединить международные усилия для выработки правил, отражающих общие ценности БРИКС, минимизирующих угрозы и укрепляющих доверие в этой сфере. Особый акцент сделан на обеспечении справедливого сотрудничества между странами.

Для достижения этой цели мы подчеркиваем, что глобальное управление ИИ должно смягчать потенциальные риски и удовлетворять потребности всех стран, включая страны Глобального Юга, — говорится в документе.

В декларации также обращено внимание на двойственное влияние ИИ на рынок труда: создавая новые профессии, технология одновременно угрожает исчезновением традиционных специальностей. В зоне риска оказались женщины, молодежь, пожилые люди, люди с инвалидностью и другие социально незащищенные категории.

Ранее участники саммита БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро осудили военные удары по ядерным объектам Ирана, говорится в итоговой декларации встречи на высшем уровне. Атаку назвали нарушением международного права и Устава ООН.