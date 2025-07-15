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15 июля 2025 в 17:47

Экспозиция «Приморье – мост будущего» откроется в рамках ВЭФ

Фото: Пресс-служба ВЭФ 2025

Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума 3 сентября откроется экспозиция «Приморье — мост будущего». Она будет доступна для гостей до 9 сентября на площадке выставки «Улица Дальнего Востока».

В этот раз мы расскажем потенциальным партнерам о том, в каких сферах выгодно с нами сотрудничать, куда приложить свои усилия для стабильного развития бизнеса в Приморском крае — одном из самых динамично развивающихся регионов Дальневосточного федерального округа. Наш край обладает огромным потенциалом в промышленности и логистике, сельском хозяйстве и науке, туризме и культуре, — подчеркнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Экспозиция расскажет о действующих и новых инвестиционных проектах Приморья, интересных туристических локациях и транспортно-логистических возможностях. Для гостей подготовят зоны «Транспорт, логистика, разворот на Восток», «Культура и туризм», «Промышленность, промпарк „Большой Камень“» и «Наука», а также пространство «СВО, ГО и ЧС».

На Международный молодежный экономический форум «День будущего» стартовала онлайн-регистрация, которая продлится до 10 августа. Мероприятие организуют 6 сентября в рамках X Восточного экономического форума во Владивостоке.

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