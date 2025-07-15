Экономист раскрыл, почему индекс МосБиржи взлетел после слов Трампа о РФ

Экономист раскрыл, почему индекс МосБиржи взлетел после слов Трампа о РФ Экономист Кульбака заявил, что Трамп поднял рынок РФ намеком на окончание СВО

Президент США Дональд Трамп способствовал повышению индекса Московской фондовой биржи своим намеком на окончание СВО, заявил «Ридусу» экономист Николай Кульбака. Этот показатель вырос как раз после громкого заявления политика о России.

Похоже, российскому бизнесу сейчас катастрофически важно окончание военных действий любой ценой. Поэтому любой намек на это очень важен для него, — подчеркнул Кульбака.

Лидер Белого дома пообещал ввести против России пошлины в размере 100% в случае, если Москва не добьется мирного решения украинского вопроса в течение 50 дней. По мнению экономиста, позитивный эффект на российский рынок от слов лидера Белого дома был вполне ожидаем.

Как ранее стало известно, индекс МосБиржи 14 июля резко пошел вверх на фоне угроз Дональда Трампа ввести новые антироссийские санкции. В частности, в 18:30 по московскому времени IMOEX прибавил 2,41% и составил 2705,92 пункта.