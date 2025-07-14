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14 июля 2025 в 19:10

Индекс МосБиржи взлетел после слов Трампа о России

Индекс МосБиржи полетел вверх после угроз Трампа ввести антироссийские пошлины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс МосБиржи резко пошел вверх на фоне заявления президента США Дональда Трампа, что Вашингтон введет антироссийские санкции через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании, об этом свидетельствуют данные платформы. В частности, в 18:30 по московскому времени IMOEX прибавил 2,41% и составил 2705,92 пункта.

До этого американский лидер заявил, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если Москва и Вашингтон не достигнут договоренности по конфликту на Украине. По словам хозяина Белого дома, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет достигнута в течение примерно 50 дней.

Ранее сообщалось, что акции золотодобывающей компании ЮГК («Южуралзолото») прибавили 19,55% и на пике достигли 0,57 рубля за бумагу в начале основной сессии МосБиржи. К 10:06 по московскому времени рост замедлился до 14,47%, а акции торговались на уровне 0,5458 рубля за бумагу. 14 июля акции компании будут доступны на основной и вечерней торговых сессиях.

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