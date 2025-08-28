День знаний — 2025
28 августа 2025 в 23:14

В Минздраве озвучили, как в России изменится число лиц старшего возраста

Мурашко: число лиц старшего возраста в России в будущем превысит 25%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в будущем возможен рост доли населения старшего возраста до уровня свыше 25%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на Всероссийском форуме волонтеров-медиков. Глава ведомства отметил, что эта демографическая тенденция соответствует общемировой практике.

Министр подчеркнул, что старение населения станет одним из ключевых вызовов ближайшего времени. Это неизбежно приведет к возрастанию нагрузки на систему здравоохранения.

Ряд стран сегодня имеют количество лиц старшего возраста уже больше, чем 25%, и для нашей страны такая ситуация также, в общем-то, возможна, — сказал Мурашко.

Он также указал на необходимость пересмотра подходов к медицинскому обслуживанию. По его мнению, система здравоохранения должна фокусироваться не столько на лечении возрастных заболеваний, сколько на профилактике и сохранении здоровья на более ранних этапах. Такой подход позволит людям старшего возраста максимально реализовать свой потенциал и сохранять активность.

Ожидается, что демографические изменения потребуют адаптации медицинской инфраструктуры и разработки специальных программ, направленных на поддержание качества жизни пожилых граждан. Власти намерены развивать превентивную медицину и укреплять здоровье населения на всех этапах жизни.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано 40 811 900 пенсионеров. Указанная цифра немного снизилась по сравнению с началом года. Тогда количество получателей пенсий составляло около 41,2 млн человек.

пенсионеры
пожилые
изменения
Минздрав
