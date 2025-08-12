Российский рынок акций «залихорадило» перед встречей Трампа и Путина Индекс МосБиржи чередовал рост и падение во время утренней сессии 12 августа

Индекс Московской Биржи чередовал рост и падение в рамках утренней сессии во вторник, 12 августа, свидетельствуют данные на официальном сайте торговой площадки. Так, около 07:35 мск котировки теряли 0,54% и падали до 2948,4 пункта. Но почти сразу после этого наметился прирост: в 07:50 индикатор IMOEX2 увеличился до 2954 пунктов.

По словам экспертов, такая лихорадочная реакция участников рынка акций прежде всего объясняется неопределенностью вокруг грядущей встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Аналитики считают, что риторика республиканца не внушает уверенности, поскольку он допустил как позитивный, так и негативный исход саммита по поводу урегулирования украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что индекс Московской Биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) взлетел выше трех тысяч пунктов впервые за четыре месяца. Утром 11 августа индекс увеличился на 2,66%, достигнув отметки в 3002,38 пункта, а уже через пять минут он находился на уровне 3004,70 пункта.