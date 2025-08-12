Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 09:47

Российский рынок акций «залихорадило» перед встречей Трампа и Путина

Индекс МосБиржи чередовал рост и падение во время утренней сессии 12 августа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Индекс Московской Биржи чередовал рост и падение в рамках утренней сессии во вторник, 12 августа, свидетельствуют данные на официальном сайте торговой площадки. Так, около 07:35 мск котировки теряли 0,54% и падали до 2948,4 пункта. Но почти сразу после этого наметился прирост: в 07:50 индикатор IMOEX2 увеличился до 2954 пунктов.

По словам экспертов, такая лихорадочная реакция участников рынка акций прежде всего объясняется неопределенностью вокруг грядущей встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Аналитики считают, что риторика республиканца не внушает уверенности, поскольку он допустил как позитивный, так и негативный исход саммита по поводу урегулирования украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что индекс Московской Биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) взлетел выше трех тысяч пунктов впервые за четыре месяца. Утром 11 августа индекс увеличился на 2,66%, достигнув отметки в 3002,38 пункта, а уже через пять минут он находился на уровне 3004,70 пункта.

Мосбиржа
акции
переговоры
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат призвал лишать мигрантов гражданства за одно нарушение
В России резко подскочила просрочка по ипотеке и автокредитам
Профессор раскрыл, сколько денег нужно россиянам для хорошей жизни
На Западе заговорили о подрыве авторитета Китая
Тренировочный лагерь пехоты ВСУ разнесли российские ракеты
В Европе начали экстренно расширять оборонные заводы
Адвокат Жорин рассказал о состоянии коллеги, на которую напали в Москве
Появилось видео, как автобус давит упавшего с самоката мальчика в Москве
Россияне начали отказываться от красной икры
Турагент с шизофренией обманула 200 россиян на 25 млн рублей
В России оценили ситуацию с менингококком
В Курске почтили память трагически погибшего экипажа подлодки
Змея решила подышать свежим воздухом и перепугала жителей Москвы
Десантники ликвидировали готовившихся к форсированию Днепра бойцов ВСУ
Девушка на моноколесе разбилась насмерть после столкновения с грузовиком
«Опять травят»: невыносимая вонь окутала российский город
В российском регионе пес приставал к артисткам
Стало известно о блокировке счета Овечкина налоговой
Налет на Ставрополь, удар по медикам: как ВСУ атакуют Россию 12 августа
Премьеру «Шрека 5» отложили почти на год
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.