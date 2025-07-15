«Отработанная стратегия»: названа цель массовой атаки ВСУ на Воронеж

Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали мирных жителей Воронежа для дестабилизации обстановки в России, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, удары были спланированы для создания паники и давления на руководство страны с целью вынудить его принять условия Киева и Запада.

Цель ударов ВСУ по Воронежу — террор мирного населения. Это 100% делается специально для того, чтобы разогреть внутриполитическую обстановку. С внешней стороны давят американцы. Изнутри должна начаться паника. Должны давить простые граждане на руководство страны, чтобы принимать условия киевского режима и Запада. Эта стратегия отработанная, она не раз американцами и натовцами реализовывалась в других странах, поэтому тут ничего удивительного нет, — пояснил Кнутов.

Он выразил мнение, что массовые атаки ВСУ на гражданское население являются террористическими акциями, поэтому реагировать на них следует соответствующим образом. Военэксперт также указал, что, несмотря на наличие военных объектов в Воронеже, масштабность ударов свидетельствует о намеренном причинении вреда мирным жителям.

В Воронеже есть и военные объекты, но когда такие массовые удары наносятся, это 100% удар непосредственно по мирным гражданам. Это бросается в глаза, когда удар наносится с таким расчетом, чтобы причинить как можно больше вреда простым гражданам, — резюмировал Кнутов.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что минимум 16 жителей региона пострадали в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины. Среди раненых есть подросток. Еще двое в тяжелом состоянии — один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие.