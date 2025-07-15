Генерал вынес приговор системе ПВО Украины на фоне новых ударов

Системы противовоздушной обороны Украины потеряли способность отражать российские удары, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, обещанные Киеву президентом США Дональдом Трампом 17 установок Patriot не помогут исправить ситуацию.

Украина сейчас загнана в тупик, начинает агонизировать. 17 установок Patriot только продлят агонию. С 2014 года Украине передали около 80 западных установок ПВО, и они их не спасли. Скоро Киев опять попросит средства ПВО. Установок Patriot у ВСУ осталось катастрофически мало, никто не спешит давать новые установки, понимая, что Украина — черная дыра. Все эти установки уже устарели, они были актуальны в XX веке, сейчас средства ВКС — наше противоядие. ВСУ больше не способны противостоять ударам. Наши ракеты и дроны способны преодолеть любую ПВО, — сказал Липовой.