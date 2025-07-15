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15 июля 2025 в 14:00

«Это не поможет»: в США оценили поставки Украине ЗРК Patriot

Экс-разведчик Риттер: поставки Украине ЗРК Patriot обернутся пустой тратой денег

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Bernd /Global Look Press

Поставки Украине зенитных комплексов Patriot обернутся пустой тратой денег, заявил РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, это не повлияет на ход конфликта и приведет лишь к новым жертвам.

Все сводится к тому, что это просто колоссальная трата денег. Это не поможет Украине. На итог конфликта это никак не повлияет, — заявил он.

По мнению Риттера, существует серьезная вероятность того, что комплексы Patriot просто не доберутся до места назначения. Он объяснил, что Россия сохраняет контроль над украинским воздушным пространством, активно использует дроны и ракеты, а также обладает эффективной системой разведки, что позволяет ей уничтожать эти установки еще до их развертывания. Риттер также отметил, что шансы на то, что батареи будут обнаружены и выведены из строя до начала их работы, крайне высоки.

14 июля президент США Дональд Трамп планирует объявить о новом плане вооружения Украины. Ожидается, что американцы поставят Киеву дополнительные ЗРК Patriot, а также наступательное вооружение. По данным портала Axios, поставки будут включать ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине российской территории, включая Москву.

США
Дональд Трамп
Россия
ЗРК Patriot
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