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15 июля 2025 в 17:50

Зеленский принял решение по действию конвенции о минах для Украины

Зеленский утвердил приостановку действия Оттавской конвенции о минах для Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действие Оттавской конвенции о противопехотных минах для Украины приостановлено, соответствующее распоряжение подписал президент страны Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он поблагодарил депутатов Верховной рады, которые проголосовали за соответствующее решение.

Безотлагательно подписал переданный из Верховной рады документ о приостановлении действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах. Благодарен народным депутатам Украины за поддержку этого решения, — написал Зеленский.

Он отметил, что благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности, противопехотных мин, Украина якобы сможет достичь «по меньшей мере паритета в силах и средствах» с Россией. По его мнению, приостановка действия Оттавской конвенции сможет помочь ВСУ.

Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества в Министерстве обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что решение Украины отказаться от участия в Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, может создать серьезные трудности в будущем. В своей статье для издания «Белорусская военная газета. Во славу Родины» он отметил, что международная безопасность будет ослаблена.

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