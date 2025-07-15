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15 июля 2025 в 17:34

В российским регионе ввели комендантский час из-за животных

В Соболевском районе Камчатки ввели комендантский час из-за медведей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Соболевском районе Камчатки ввели комендантский час для детей и пешеходов из-за участившихся случаев выхода медведей к людям, сообщили ТАСС в муниципалитете. Теперь находиться на улице после 20:00 не рекомендуется.

В связи с участившимися случаями выхода медведя в населенные пункты района принято решение о введении режима «Повышенная готовность» с предложением ограничить передвижение <...> без транспорта и выход детей на улицу после 20:00, — рассказали в администрации района.

Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш медведь напал на группу людей у тигрового заповедника близ деревни Бастуа, в результате чего погибли три человека и двое были тяжело ранены. Возмущенные местные жители самостоятельно убили животное. Экологи связали инцидент с участившимися случаями выхода диких зверей к поселениям из-за сокращения их естественной среды обитания.

До этого в Ноябрьске эвакуировали участников детской туристической смены «Ноябрьская кругосветка» из-за появления медведя. Животное повадилось ходить к лагерю юных путешественников.

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