«Стала как все»: появилось видео, как Пугачева ругает пение Карауловой

Народная артистка СССР Алла Пугачева негативно высказывалась о певице Юлианне Карауловой, когда та только начинала свой путь на сцене, сообщают «Страсти». В Сети распространилось видео с репетиции, на которой Примадонна жестко критиковала свою подопечную.

Инцидент произошел около 20 лет назад на проекте «Фабрика звезд». В ходе подготовки одного из номеров певица строго заявила Карауловой, что та ничем не выделяется на фоне других артистов.

Что-то вы ее занежили. Брала-то я совсем другую. Поярче. А она стала как все. Это не она поет, — сказала Пугачева.

В итоге народная артистка посоветовала Карауловой не выплескивать все свои чувства на сцене. Также она указывала, что важно петь с посылом. Юлианна прислушалась к наставлениям звезды, за что получила похвалу.

Ранее певица Любовь Успенская заявила, что Алла Пугачева не хотела, чтобы она появлялась на телевидении. В интервью журналистке Надежде Стрелец артистка отметила, что ее почти не приглашали в телепрограммы, так как она могла составить серьезную конкуренцию.