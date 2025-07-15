Ультиматум Трампа в адрес России разочаровал европейцев

Европейские политики разочарованы итогами громкого заявления президента США Дональда Трампа в адрес России, написало немецкое издание Spiegel. Ожидания от действий американского лидера были значительно выше. Особое недоумение вызвали его угрозы санкциями.

Разочарование в европейских столицах вызвано тем, что анонсированные Трампом меры оказались гораздо скромнее, чем многие надеялись. В статье указывается, что завышенные ожидания во многом сформировал сам республиканец своей риторикой. Наибольшее непонимание в Европе вызвали конкретные угрозы Трампа ввести санкции в случае отсутствия прогресса в украинском урегулировании.

На самом деле, такого рода прямые тарифы, вероятно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику. В 2023 году Россия экспортировала в США товаров на общую сумму менее пяти миллиардов долларов. В 2024 году их стало еще меньше, — говорится в публикации.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас поддержала жесткий ультиматум президента США по Украине, но поразилась отведенному им сроку. Он пригрозил ввести пошлины в размере 100% против России и санкции против покупателей ее нефти, если за 50 дней конфликт не урегулируют.