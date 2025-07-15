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15 июля 2025 в 09:00

«Курс на обнуление»: посол описал отношение Дании к России

Посол Барбин: власти Дании проводят курс на обнуление любых контактов с Россией

Владимир Барбин Владимир Барбин Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Власти Дании стремятся обнулить любое взаимодействие с Россией, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью РИА Новости. По его словам, руководство королевства оставляет лишь минимальные контакты по практическим вопросам.

Датские власти проводят курс на обнуление любого сотрудничества с Россией, — сказал он.

Барбин указал, что такой курс отражается и на содержании контактов российского посольства с официальными властями Дании. Он отметил, что обсуждения, как правило, касаются вопросов функционирования дипмиссий, защиты прав соотечественников и взаимных демаршей.

Кроме того, Барбин сообщил о случаях вандализма в отношении дипмиссии — неизвестные облили краской здания на территории посольства, включая школу. Однако полиция, по его словам, так и не установила злоумышленников.

Ранее Барбин заявил, что российское руководство будет осуществлять защиту национальных интересов в акватории Балтийского моря и противодействовать любым попыткам «пиратства» со стороны государств Запада в отношении танкеров с нефтью из РФ. Свобода судоходства в этом регионе гарантирована международным правом, напомнил он.

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