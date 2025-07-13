Посол России пообещал отпор западным «пиратам» на Балтике

Российское руководство будет осуществлять защиту национальных интересов в акватории Балтийского моря и противодействовать любым попыткам «пиратства» со стороны государств Запада в отношении танкеров с нефтью из РФ, заявил посол России в Дании Владимир Барбин в комментарии для РИА Новости. Свобода судоходства в этом регионе гарантирована международным правом, напомнил он.

Россия с опорой на международное право будет осуществлять защиту своих интересов в Балтийском море. Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться, — сказал дипломат.

Ранее Барбин отметил, что Балтийское море было, есть и будет общей территорией всех стран региона без исключений вне зависимости от фантазий Североатлантического альянса, желающего сделать его вотчиной НАТО. Курс западных государств на милитаризацию Балтики является тупиковым, подчеркнул российский посол.