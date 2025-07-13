Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 09:46

Посол России пообещал отпор западным «пиратам» на Балтике

Посол Барбин: Россия продолжит защищать национальные интересы на Балтике

Владимир Барбин Владимир Барбин Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Российское руководство будет осуществлять защиту национальных интересов в акватории Балтийского моря и противодействовать любым попыткам «пиратства» со стороны государств Запада в отношении танкеров с нефтью из РФ, заявил посол России в Дании Владимир Барбин в комментарии для РИА Новости. Свобода судоходства в этом регионе гарантирована международным правом, напомнил он.

Россия с опорой на международное право будет осуществлять защиту своих интересов в Балтийском море. Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться, — сказал дипломат.

Ранее Барбин отметил, что Балтийское море было, есть и будет общей территорией всех стран региона без исключений вне зависимости от фантазий Североатлантического альянса, желающего сделать его вотчиной НАТО. Курс западных государств на милитаризацию Балтики является тупиковым, подчеркнул российский посол.

послы
Дания
пираты
Запад
Балтийское море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 13 июля: почему нельзя спать после заката и что делать с яйцами
В Крыму обвинили Трампа в незнании причин украинского конфликта
В США назвали причину проблем в отношениях между Москвой и Вашингтоном
Лионель Месси побил уникальный рекорд
В Госдуме оценили идею «закрепостить» ипотечников
Стало известно, когда биатлонисты из РФ вернутся на международные турниры
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 июля: где в России сбои
Пещеру в России внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Удары по Украине 13 июля: огонь по военкоматам, уничтожение наемников
В Госдуме раскрыли способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жару
Туристы «подавились» в итальянском ресторане после счета в 84 тысячи рублей
Путин напомнил о миссии работников рыбохозяйственного комплекса
Историк раскрыл истинное мнение Горбачева о передаче Крыма Украине
Погода в Москве в воскресенье, 13 июля: гроза и ливень закошмарят жителей?
Стала известна реальная причина дезертирства элиты ВСУ из «Волков да Винчи»
Дачникам объяснили, за какой сорняк на участке выписывают штрафы
Американский профессор нашел причину выпадов Трампа в адрес Путина
Льюис нокаутировал непобежденного Тейшейру за 35 секунд
Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Назван лидер по закупкам шоколада из России
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.