Рябков раскрыл стратегию России при новых заявлениях Трампа Рябков: Россия выбирает дипломатию при разрешении конфликта на Украине

Для России предпочтителен дипломатический путь разрешения конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Комментируя ТАСС заявления президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, он уверен, что Москва готова договариваться.

Нужно фокусироваться на политико-дипломатической работе. Президент Российской Федерации неоднократно говорил, что мы готовы договариваться и дипломатический путь для нас предпочтителен, — сказал замминистра.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа хочет скорее видеть обострение военных действий на Украине, чем переход в мирный режим. Он добавил, что диалог Москвы с Киевом хотят видеть только в Вашингтоне.

Он также заявил, что Кремль проведет подробный анализ слов американского лидера о военных поставках Киеву. Песков назвал заявления Трампа серьезными. Песков также заявил, что принятое США, Североатлантическим альянсом и Евросоюзом решение о военных поставках Украине воспринимается в Киеве как сигнал к продолжению вооруженного конфликта с Москвой.