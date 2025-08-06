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06 августа 2025 в 04:43

Брэд Питт заключил сделку с гитаристом рок-группы The Killers

WSJ: Брэд Питт приобрел у Кюнинга из The Killers дом в Лос-Анджелесе за $12 млн

Брэд Питт Брэд Питт Фото: Carlos Tischler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудский актер Брэд Питт стал новым владельцем роскошного особняка в испанском стиле, расположенного в престижном районе Лос-Анджелеса. Как сообщает Wall Street Journal, недвижимость была куплена у гитариста группы The Killers Дэйва Кюнинга и его супруги за $12 млн (960 млн рублей).

Брэд Питт заплатил $12 млн за отреставрированный дом в испанском стиле в Лос-Анджелесе, — отмечает издание.

Особняк площадью 779 квадратных метров с шестью спальнями, бассейном и видом на океан был приобретен Кюнингами в 2021 году за $9,6 млн (768 млн рублей). В июне 2023 года музыкант выставил его на продажу за $14 млн (1 млрд рублей), но в итоге сделка состоялась по меньшей цене.

Дом, построенный в 1989 году, расположен в элитном районе Outpost Estates. На территории также имеется зона для барбекю и огород. Это уже не первая крупная покупка Питта в последние годы — актер известен своей страстью к коллекционированию недвижимости.

Ранее сообщалось, что дом голливудской звезды в Лос-Анджелесе стал мишенью грабителей. Трое злоумышленников проникли в жилище Питта через окно и вынесли ценные вещи. В момент ограбления актер был в Японии с промоакцией. Он проводил пресс-тур в поддержку своего нового фильма «Формула-1».

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