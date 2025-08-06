Стало известно, как ВСУ используют подростков против России в зоне СВО Боец Неволин: ВСУ посылают на фронт подростков минировать и следить за ВС России

Вооруженные силы Украины привлекают несовершеннолетних для сбора информации, минирования дорог и выявления дислокации российских войск в зоне специальной военной операции, заявил NEWS.ru участник СВО, замкомандира разведбатальона, походный атаман Башкирии Рэдвал Неволин. По его словам, данные о подобных случаях засекречены, чтобы избежать самосуда со стороны местных жителей.

ВСУ привлекают подростков для сбора информации, выявления мест дислокации, количества личного состава и минирования дорог. К сожалению, все отчеты касаемо использования детей ВСУ у нас имеют гриф секретности, дабы не было самосуда со стороны местных жителей. Подростки не являются серьезными бойцами, но они упертые. Их действиям нет оправдания, для всех и навсегда они станут изгоями. Если они хоть раз выступят за сторону ВСУ, на сторону ВС РФ они уже не перейдут, — высказался Неволин.

Он отметил, что чаще всего в руки российским военным попадают подростки от 12 до 15 лет. По его словам, их действия зачастую мотивированы юношеским максимализмом.

Во время дискуссий у подростков, которых привлекли на свою сторону ВСУ, быстро кончаются аргументы. Кто к нам попадается? Чаще всего это подростки переходного возраста — от 12 до 15 лет. Мы их подкармливаем, так как еда в серых зонах — роскошь. Мы делимся с этими щеглами. ВСУ используют их, опираясь на юношеский максимализм и бунтарские настроения, — резюмировал Неволин.

Ранее жительница Киева завила, что в рядах Вооруженных сил Украины появились 16-летние подростки. По ее словам, эти люди воспитывались уже после Майдана, поэтому в них много скрытой агрессии, они зачастую сами не против военной службы на линии боевого соприкосновения.