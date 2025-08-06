Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 04:20

Стало известно, как ВСУ используют подростков против России в зоне СВО

Боец Неволин: ВСУ посылают на фронт подростков минировать и следить за ВС России

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины привлекают несовершеннолетних для сбора информации, минирования дорог и выявления дислокации российских войск в зоне специальной военной операции, заявил NEWS.ru участник СВО, замкомандира разведбатальона, походный атаман Башкирии Рэдвал Неволин. По его словам, данные о подобных случаях засекречены, чтобы избежать самосуда со стороны местных жителей.

ВСУ привлекают подростков для сбора информации, выявления мест дислокации, количества личного состава и минирования дорог. К сожалению, все отчеты касаемо использования детей ВСУ у нас имеют гриф секретности, дабы не было самосуда со стороны местных жителей. Подростки не являются серьезными бойцами, но они упертые. Их действиям нет оправдания, для всех и навсегда они станут изгоями. Если они хоть раз выступят за сторону ВСУ, на сторону ВС РФ они уже не перейдут, — высказался Неволин.

Он отметил, что чаще всего в руки российским военным попадают подростки от 12 до 15 лет. По его словам, их действия зачастую мотивированы юношеским максимализмом.

Во время дискуссий у подростков, которых привлекли на свою сторону ВСУ, быстро кончаются аргументы. Кто к нам попадается? Чаще всего это подростки переходного возраста — от 12 до 15 лет. Мы их подкармливаем, так как еда в серых зонах — роскошь. Мы делимся с этими щеглами. ВСУ используют их, опираясь на юношеский максимализм и бунтарские настроения, — резюмировал Неволин.

Ранее жительница Киева завила, что в рядах Вооруженных сил Украины появились 16-летние подростки. По ее словам, эти люди воспитывались уже после Майдана, поэтому в них много скрытой агрессии, они зачастую сами не против военной службы на линии боевого соприкосновения.

СВО
подростки
ВСУ
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рвет губы и ломает лицо: бородатый нелегал кошмарил женщин Таганрога
Пекин заявил о готовности способствовать урегулированию кризиса на Украине
Гагаузия не собирается повиноваться Молдавии
Врачи оторвали младенцу руку во время родов и выбросили мать из палаты
Голый мужчина с секс-игрушкой на палке наводит страх на туристов в Словакии
Один город в Японии захлестнули митинги из-за США
Военкор показал уникальные кадры штурмовой работы под Красноармейском
Российские военные за сутки сбили почти 250 украинских дронов
Пенсионерка лишилась машины и свыше 5 млн рублей после звонка аферистов
Как вести себя в метро, если упал на пути
Юный москвич крайне неудачно скатился по поручню в метро и попал на видео
Удар по Кожедубу, взрыв «Мираторга», БПЛА у пляжа: ВСУ атакуют РФ 6 августа
Ангелы показали будущее пережившей клиническую смерть женщине
Китаянка очнулась из комы после того, как поступила в университет
Отец и сын поймали огромных рыб и установили сразу два рекорда
Суд поставил крест на кладбище для военных на Украине
Китайские дипломаты набросились на Джонсона из-за одного решения
Пьяный мужчина в шлепках почти стал победителем на 8-километровом забеге
Названы причины, почему земляне до сих пор не встретили инопланетян
«Кувалда обрушится»: в США опасаются последствий решения Трампа по России
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.