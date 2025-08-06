Украина получит доступ к ремонту гаубиц производства США Госдеп США разрешил Киеву доступ к ремонту гаубиц M777 за $104 млн

Госдепартамент США санкционировал масштабную программу ремонта и обслуживания украинских гаубиц M777 на сумму $104 млн, сообщило Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности (DSCA). Параллельно одобрена продажа услуг по транспортировке и консолидации грузов для Украины на $99,5 млн.

Согласно опубликованному заявлению, Киев официально запросил оборудование, услуги по ремонту и долгосрочному обслуживанию своих 155-мм гаубиц M777. Основным исполнителем этого контракта назначена британская компания BAE Systems.

Пентагон обосновал сделку, подчеркнув ее значение для обороноспособности Украины и интересов США. В документе подчеркивается, что продажа «послужит укреплению ее возможности отражать нынешние и будущие угрозы». Агентство также заверило, что контракты не нарушат баланс сил в регионе и не потребуют отправки дополнительных американских представителей или подрядчиков в Украину.

Ранее Минобороны РФ сообщало, за сутки потери ВСУ в Сумской области составили более 195 человек. Также украинская армия лишилась трех танков, 15 автомобилей и семи орудий полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777.