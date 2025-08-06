Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 03:59

Украина получит доступ к ремонту гаубиц производства США

Госдеп США разрешил Киеву доступ к ремонту гаубиц M777 за $104 млн

Гаубицы M777 Гаубицы M777 Фото: marine_corps/Digital/Global Look Press

Госдепартамент США санкционировал масштабную программу ремонта и обслуживания украинских гаубиц M777 на сумму $104 млн, сообщило Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности (DSCA). Параллельно одобрена продажа услуг по транспортировке и консолидации грузов для Украины на $99,5 млн.

Согласно опубликованному заявлению, Киев официально запросил оборудование, услуги по ремонту и долгосрочному обслуживанию своих 155-мм гаубиц M777. Основным исполнителем этого контракта назначена британская компания BAE Systems.

Пентагон обосновал сделку, подчеркнув ее значение для обороноспособности Украины и интересов США. В документе подчеркивается, что продажа «послужит укреплению ее возможности отражать нынешние и будущие угрозы». Агентство также заверило, что контракты не нарушат баланс сил в регионе и не потребуют отправки дополнительных американских представителей или подрядчиков в Украину.

Ранее Минобороны РФ сообщало, за сутки потери ВСУ в Сумской области составили более 195 человек. Также украинская армия лишилась трех танков, 15 автомобилей и семи орудий полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777.

США
Украина
Великобритания
гаубицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведь добровольно сдал кровь
«Наше будущее»: в СПЧ призвали возобновить исследования о подростках
Экс-футболист сборной России описал реакцию «Зенита» на новый лимит в РПЛ
Пьяные посиделки закончились страшной расправой в Иркутской области
Три беспилотника ВСУ сбили над Смоленской областью
Нудистский заплыв шокировал отдыхающих на российском курорте
«Знак свыше»: православный депутат о найденной иконе на берегу Анапы
ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области
«Где находятся рамки»: военкор жестко ответил Стерлигову на рынок рабов
Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.