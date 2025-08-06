Известному украинскому певцу пообещали проблемы при въезде в Россию Украинского певца Макса Барских могут не впустить в РФ при попытке въезда

Сотрудники правоохранительных органов России рассматривают вопрос о запрете въезда в страну украинскому певцу Максу Барских (настоящее имя — Николай Бортник). Как сообщает РИА Новости, для такого решения имеются соответствующие основания.

Артист, известный по хитам «Туманы» и «Неверная», в 2022 году активно высказывался против специальной военной операции. Он призывал к митингам, запретил исполнение своей музыки в России и публиковал видео в военной форме Вооруженных сил Украины.

В настоящее время Барских продолжает гастролировать — 8 августа у него запланирован концерт в Киеве, а осенью он выступит в США и Европе. При этом его профили в соцсетях остаются активными.

Решение о запрете въезда может быть принято в рамках практики ограничений для иностранных артистов, публично поддерживающих Украину. Аналогичные меры уже применялись в отношении других украинских знаменитостей.

Ранее уехавший в Израиль экс-лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что никогда не вернется в Россию. По его словам, за границей он «не чувствует вони» родной страны. Бывшие поклонники жестко осудили его за антироссийские высказывания.