Зависимость США от спутниковой системы Starlink может быстро превратиться в их серьезную уязвимость на фоне технологических прорывов Китая и Индии, заявил ТАСС эксперт в военно-космической сфере Евгений Бабичев. Он считает, что эти страны способны бросить вызов американскому доминированию в космосе, особенно в области противоспутникового оружия (ПСО).

По словам Бабичева, технологии ПСО ушли далеко вперед с 1970-х годов. Starlink вскоре столкнется не с коммерческой конкуренцией, а с координированным и изощренным противодействием, став мишенью для отработки новых технологий поражения спутников. США успешно используют коммерческие системы, такие как Starlink, для военных нужд, оптимизируя затраты и распределяя риски.

Но <…> безопаснее организовать скрытые атаки на коммерческие спутники, почти не рискуя спровоцировать прямую конфронтацию, при этом ослабляя военные возможности США, — объяснил Бабичев.

Эксперт подчеркнул, что ситуация со Starlink — лишь частный пример дестабилизирующего технологического доминирования США на фоне разрушения военно-стратегического баланса. Он предупредил, что без восстановления равновесия через учет интересов других держав, аналогичные конфронтации неизбежны и в других высокотехнологичных сферах.

Ранее миллиардера Илона Маска поймали на отключении ВСУ от Starlink в 2022 году. По данным знакомых с ситуацией источников, американский миллиардер поручил старшему инженеру офиса SpaceX в Калифорнии заблокировать работу сети в ключевых районах. В результате решения Маска беспилотники ВСУ перестали функционировать.