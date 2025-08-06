Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 05:25

Некоторым россиянам повысят зарплату с 1 октября

Профессор Виноградов: зарплата у работников госорганов вырастет с 1 октября

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудникам федеральных госорганов и бюджетных учреждений с октября 2025 года повысят заработные платы на 7,6%, сообщил декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству ПРАЙМ. Индексация проводится согласно распоряжению правительства № 2071-р от 1 августа 2025 года.

Увеличение заработных плат коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, — пояснил профессор.

Повышение затронет широкий круг работников. Среди них гражданский персонал воинских частей, сотрудники федеральных органов исполнительной власти, а также те, кто проходит военную или приравненную к ней службу.

Виноградов отметил, что такое повышение направлено на сохранение покупательной способности зарплат и предусмотрено статьей 134 Трудового кодекса РФ. Это плановая индексация, которая учитывает текущий уровень инфляции.

Увеличение окладов коснется именно федеральных служащих. Региональные бюджетники могут рассчитывать на повышение в зависимости от возможностей местных бюджетов.

Ранее сообщалось, что доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла 31,9% от всех работников. Уточняется, что двумя годами ранее такой доход встречался почти вдвое реже, показатель составлял 17,4%.

зарплаты
Госорганы
бюджетники
повышение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале поезд протаранил самосвал с водителем без прав
Калининградца арестовали за передачу информации о спутниках спецслужбам США
В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ
Жена Диброва опровергла слухи о разводе с супругом
Марочко раскрыл жуткие последствия новой атаки дрона ВСУ в ЛНР
Массовые беспорядки с участием мигрантов вспыхнули в российском городе
Гибель известного комментатора не дойдет до суда
Камчатское землетрясение сравнили с одной из главных катастроф античности
В Минпросвещения объяснили, зачем нужно вводить ГОСТ на школьную форму
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.