Некоторым россиянам повысят зарплату с 1 октября Профессор Виноградов: зарплата у работников госорганов вырастет с 1 октября

Сотрудникам федеральных госорганов и бюджетных учреждений с октября 2025 года повысят заработные платы на 7,6%, сообщил декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству ПРАЙМ. Индексация проводится согласно распоряжению правительства № 2071-р от 1 августа 2025 года.

Увеличение заработных плат коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, — пояснил профессор.

Повышение затронет широкий круг работников. Среди них гражданский персонал воинских частей, сотрудники федеральных органов исполнительной власти, а также те, кто проходит военную или приравненную к ней службу.

Виноградов отметил, что такое повышение направлено на сохранение покупательной способности зарплат и предусмотрено статьей 134 Трудового кодекса РФ. Это плановая индексация, которая учитывает текущий уровень инфляции.

Увеличение окладов коснется именно федеральных служащих. Региональные бюджетники могут рассчитывать на повышение в зависимости от возможностей местных бюджетов.

Ранее сообщалось, что доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла 31,9% от всех работников. Уточняется, что двумя годами ранее такой доход встречался почти вдвое реже, показатель составлял 17,4%.