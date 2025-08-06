Умерла звезда сериала «Ходячие мертвецы»

Американская актриса Келли Мак, известная по роли в культовом сериале «Ходячие мертвецы», скончалась в возрасте 33 лет, сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ее семья. Причиной смерти стала неизлечимая болезнь.

С неизгладимой грустью сообщаем о кончине нашей дорогой Келли <…>. Келли мирно скончалась в субботу вечером в окружении любящей матери и тети, — написала ее сестра в социальной сети.

Как сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на заявление семьи, актриса ушла из жизни из-за глиомы центральной нервной системы. Мак родилась в 1992 году в США и получила известность благодаря роли Аделины (Адди) в девятом сезоне «Ходячих мертвецов». Ее фильмография также включает картины «Нарушение вещательного сигнала» (2021), «Нежная арка» (2024) и готовящийся к выходу в 2025 году проект Universal.

В нем она выступила не только как актриса, но и как исполнительный продюсер. Последние 11 лет жизни Мак провела в Лос-Анджелесе, где активно работала в киноиндустрии.

Ранее ушла из жизни американская актриса Лоретта Суит, получившая известность благодаря роли майора Маргарет Халиган в популярном сериале «Чертова служба в госпитале Мэш». Она скончалась на 88-м году жизни. Причиной смерти названы естественные причины. За свою карьеру Суит стала обладательницей многочисленных наград и номинаций.







