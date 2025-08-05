Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 09:32

«Теперь гордятся»: профессор разнес США за одно решение в 2014 году

Профессор Дизен заявил, что США наживаются на украинском конфликте

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Именно Соединенные Штаты стали инициатором начала боевых действий на Украине в 2014 году и теперь Вашингтон наживается на разгоревшемся конфликте, заявил в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Он также обвинил США в сознательном противодействии всем попыткам достижения мирных договоренностей.

США начали конфликт в 2014 году, усугубили опосредованную войну, <...> и теперь гордятся тем, что наживаются на ней, — сказал профессор.

Ранее американские СМИ обратили внимание на противоречивую позицию президента США Дональда Трампа. По мнению авторов, его угрожающие высказывания в адрес России создают препятствия для мирного урегулирования украинского конфликта, что идет вразрез с официальными заявлениями Белого дома.

До этого СМИ также проанализировали возможные пути участия Вашингтона в переговорном процессе. Для эффективного посредничества Трампу потребуется разработать детализированный план урегулирования и представить его Владимиру Путину. В материале подчеркивается необходимость создания закрытого канала коммуникации между лидерами, который позволит обсуждать условия прекращения огня без публичного давления и предварительных условий.

США
Украина
поставки оружия
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вспышка опасного заболевания унесла еще одну жизнь в Нью-Йорке
Олимпийская чемпионка напала на возлюбленного
В Госдуме предложили новый способ борьбы с разводами
Нерд — это новый крутой? Значение и эволюция термина
Трамп поднялся на крышу Белого дома в поисках «места для размещения ракет»
Школьник получил ожоги после игр с бутылкой и зажигалкой
Саманта Смит: правда и мифы о гибели «девочки, которая не боялась СССР»
Гидроцикл снес двух российских школьниц в Японском море
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.