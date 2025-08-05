«Теперь гордятся»: профессор разнес США за одно решение в 2014 году Профессор Дизен заявил, что США наживаются на украинском конфликте

Именно Соединенные Штаты стали инициатором начала боевых действий на Украине в 2014 году и теперь Вашингтон наживается на разгоревшемся конфликте, заявил в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Он также обвинил США в сознательном противодействии всем попыткам достижения мирных договоренностей.

США начали конфликт в 2014 году, усугубили опосредованную войну, <...> и теперь гордятся тем, что наживаются на ней, — сказал профессор.

Ранее американские СМИ обратили внимание на противоречивую позицию президента США Дональда Трампа. По мнению авторов, его угрожающие высказывания в адрес России создают препятствия для мирного урегулирования украинского конфликта, что идет вразрез с официальными заявлениями Белого дома.

До этого СМИ также проанализировали возможные пути участия Вашингтона в переговорном процессе. Для эффективного посредничества Трампу потребуется разработать детализированный план урегулирования и представить его Владимиру Путину. В материале подчеркивается необходимость создания закрытого канала коммуникации между лидерами, который позволит обсуждать условия прекращения огня без публичного давления и предварительных условий.