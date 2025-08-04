Стало известно, как Трамп может договориться с Путиным RS: Трамп должен представить Путину план урегулирования по Украине

Чтобы американский президент Дональд Трамп смог участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине, ему придется представить лидеру России Владимиру Путину подробный план переговорного процесса, сообщает Responsible Statecraft. В публикации подчеркивается, что без прямого и закрытого диалога договориться не удастся.

Путин прав в том, что для того, чтобы подойти к вопросу решения конфликта на Украине мирным путем, необходимо вести детальные переговоры. Для этого администрации Трампа нужно подготовить подробный план мирного урегулирования, — сказано в статье.

По мнению автора материала, США должны создать конфиденциальный канал связи и использовать его для передачи документа российской стороне. Такая тактика даст возможность обсудить условия перемирия без давления.

Ранее немецкие аналитики усомнились в работоспособности ультиматума Трампа о прекращении огня на Украине. По их мнению, подобные угрозы не могут повлиять на позицию России и в частности Путина. Прежде американский президент сократил срок для перемирия с 50 до 10 дней, пригрозив санкциями за срыв переговоров. При этом сам Трамп усомнился в их эффективности.