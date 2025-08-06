Соискателям дали совет, как представлять на собеседовании свои недостатки HR-эксперт Великая: на собеседовании нужно превращать недостатки в достоинства

При прохождении собеседования следует превращать недостатки в достоинства, заявила NEWS.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. Она призвала всегда говорить правду, однако не акцентировать минусы.

Всегда нужно быть честным и рассказывать правду на собеседовании. Но если имеются какие-то отрицательные моменты, лучше умолчать о них или подумать, как можно обыграть ситуацию. Например, если вы иногда опаздывали на работу, можно сказать, что это происходило из-за переработок или работы по выходным. Таким образом из минуса можно сделать плюс и представить ситуацию в более выгодном свете, — сказала Великая.

Ранее карьерный консультант Татьяна Минаева заявила, что людям старше 50 лет, которые стремятся найти хорошее место работы, нужно научиться составлять резюме. По ее словам, в частности, лучше сделать несколько версий для разных работодателей.

HR-эксперт Зулия Лоикова ранее заявила, что онлайн-трудоустройство может быть сопряжено с рисками, особенно при найме на руководящие должности или работу с офисным или гибридным форматом. По ее словам, личная встреча с работодателем имеет важное значение в некоторых случаях.