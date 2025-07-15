Рябков уведомил о позиции России в переговорах по Украине

Россия ждет надлежащего отклика на готовность договариваться, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя новый план президента США Дональда Трампа. Он добавил, что если его не будет, то Москва и далее будет достигать поставленных целей путем специальной военной операции.
Но если это (предпочтительность для РФ дипломатического решения по Украине — NEWS.ru) не будет находить надлежащего отклика, если мы через дипломатию не сможем достичь поставленных целей, тогда СВО будет продолжаться, — сказал замминистра.
Ранее Рябков подчеркнул, что Россия и США в скором времени могут определиться со сроками нового раунда двусторонних переговоров. В ходе диалога стороны продолжат обсуждать раздражители в отношениях Москвы и Вашингтона, пояснил он.
До этого Рябков уже говорил, что в США есть «санкционные потуги», однако угрозы ввести новые ограничения против России стали обыденностью. Он подчеркнул, что страна способна противостоять подобным угрозам.
Он добавил, что разногласия между заявлениями и действиями администрации Трампа создают сложности в работе. Такая непоследовательность, по его словам, лишь усложняет взаимодействие с американской стороной.