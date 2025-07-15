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15 июля 2025 в 13:23

Рябков уведомил о позиции России в переговорах по Украине

Рябков: если позиция России не получит отклика, то цели будут достигаться на СВО

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия ждет надлежащего отклика на готовность договариваться, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя новый план президента США Дональда Трампа. Он добавил, что если его не будет, то Москва и далее будет достигать поставленных целей путем специальной военной операции.

Но если это (предпочтительность для РФ дипломатического решения по Украине — NEWS.ru) не будет находить надлежащего отклика, если мы через дипломатию не сможем достичь поставленных целей, тогда СВО будет продолжаться, — сказал замминистра.

Ранее Рябков подчеркнул, что Россия и США в скором времени могут определиться со сроками нового раунда двусторонних переговоров. В ходе диалога стороны продолжат обсуждать раздражители в отношениях Москвы и Вашингтона, пояснил он.

До этого Рябков уже говорил, что в США есть «санкционные потуги», однако угрозы ввести новые ограничения против России стали обыденностью. Он подчеркнул, что страна способна противостоять подобным угрозам.

Он добавил, что разногласия между заявлениями и действиями администрации Трампа создают сложности в работе. Такая непоследовательность, по его словам, лишь усложняет взаимодействие с американской стороной.

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