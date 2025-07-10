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10 июля 2025 в 12:19

Рябков не увидел проблемы в гипотетических 500%-х пошлинах США

Рябков: 500%-е пошлины США против партнеров РФ не повлияют на ситуацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предполагаемые пошлины США в 500% против партнеров России потребуют осмысления и анализа, но кардинально не повлияют на ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва умеет работать в условиях ограничений, пишет ТАСС.

Мы же считаем, что в условиях, когда в отношении России принято более 30 тысяч ограничительных мер, гипотетическое появление некоего нового элемента <…> потребует дополнительного анализа и осмысления, но кардинально картину не поменяет, — подчеркнул Рябков.

Дипломат также выразил обеспокоенность из-за действия некоторых фигур в американском сенате. По словам замглавы МИД, они направлены на подрыв нормального взаимодействия между Вашингтоном и Москвой.

Ранее Рябков сообщил, что Россия будет добиваться возвращения дипсобственности в США. По его словам, по этой теме не хватает конструктивного отклика от Вашингтона.

Дипломат также рассказал, что кандидат на должность посла США в Москве пока неизвестен. На данный момент Вашингтон не запрашивал агреман и ясности пока нет, добавил Рябков.

Сергей Рябков
США
пошлины
МИД РФ
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