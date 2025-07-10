«Будем дожимать»: Рябков о возвращении дипсобственности России в США Рябков: Россия будет добиваться возвращения дипсобственности в США

Россия будет добиваться возвращения дипсобственности в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые передает ТАСС, по этой теме не хватает конструктивного отклика от Вашингтона.

Здесь (по теме возвращения дипсобственности. — NEWS.ru) тоже явно не хватает конструктивного отклика с американской стороны. Будем дожимать, — сказал Рябков.

Ранее стало известно, что Москва начала переговоры с Вашингтоном по поводу возвращения фактически конфискованных объектов российской дипсобственности в США. Как заявил посол РФ в Соединенных Штатах Александр Дарчиев, планируется вернуть шесть объектов, конфискованных американскими властями в 2016–2018 годах. В 2017 году в рамках антироссийских санкций было закрыто генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке.

До этого Дарчиев заявил о ведущихся переговорах по упрощению визового режима между РФ и США. Дипломат отметил, что стороны обсуждают вопрос сокращения сроков оформления виз, которые в настоящее время могут достигать года и более.