Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 11:59

В МИД России ответили на вопрос о кандидатуре посла США в Москве

Рябков: ясности по кандидатуре посла США в России пока нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат на должность посла США в Москве пока неизвестен, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, Вашингтон пока не запрашивал агреман.

Они не запрашивали агреман, по-прежнему ясности нет, — сказал Рябков.

В конце июня посол США в России Линн Трейси завершила свою миссию и покинула Москву. В посольстве выразили благодарность дипломату за работу и глубокое уважение к русской культуре.

О завершении работы Трейси на посту сообщалось 12 июня. Она была утверждена на пост посла в РФ в декабре 2022 года при администрации бывшего президента США Джо Байдена и стала первой в истории женщиной, возглавившей американскую дипмиссию в Москве.

Трейси работала в посольствах США не только в России, но и в Армении, Пакистане, Афганистане и Киргизии. За свою службу она была удостоена награды Государственного секретаря за проявленное мужество и Почетной награды за выдающиеся заслуги.

До этого новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил главе Белого дома Дональду Трампу о намерении восстановить нормальные отношения между государствами. Дипломат подчеркнул необходимость возврата к принципам здравого смысла.

Россия
МИД РФ
Сергей Рябков
США
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карьерный рывок опустил на нары – клирику РПЦ вынесли приговор за педофилию
В Кремле считают, что договор между Баку и Ереваном принесет стабильность
Переговоры Алиева и Пашиняна в Абу-Даби завершились
HBO запускает новый сериал во вселенной «Теории большого взрыва»
Стало известно, кому опасно купаться в море с обилием водорослей
Адвокат раскрыл судьбу обокравших наркошоп в Таиланде россиян
Россия в ближайшее время возобновит банковские переводы с одной страной
Отвал башки: рецепт самого вкусного варенья из вишни — едим всю зиму
Россия и КНР обозначили позицию по милитаризации АТР
В Кремле прокомментировали паузу в переговорах с Украиной
В Кремле переадресовали в МИД вопрос по встрече Лаврова и Рубио
В Госдуме призвали ответить на удар по курскому пляжу в стократном размере
ФСБ задержала планировавшего устроить теракт на День России
ВСУ поймали за руку в попытке нанести удары вглубь РФ с западных аэродромов
СБУ подтвердила убийство своего офицера в Киеве
«Чего так тянули?»: Милонов иронично ответил на обвинения Киева против него
«Железный капут» в зоне СВО попал на видео
Не только удобно: уход за одеждой, чтобы она служила дольше
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 июля
Раскрыто состояние россиянки, которую сын закрыл от удара ВСУ и погиб
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Квартиры, любовница, СМС охране: последние новости о смерти Старовойта
Власть

Квартиры, любовница, СМС охране: последние новости о смерти Старовойта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.