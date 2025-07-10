В МИД России ответили на вопрос о кандидатуре посла США в Москве

В МИД России ответили на вопрос о кандидатуре посла США в Москве Рябков: ясности по кандидатуре посла США в России пока нет

Кандидат на должность посла США в Москве пока неизвестен, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, Вашингтон пока не запрашивал агреман.

Они не запрашивали агреман, по-прежнему ясности нет, — сказал Рябков.

В конце июня посол США в России Линн Трейси завершила свою миссию и покинула Москву. В посольстве выразили благодарность дипломату за работу и глубокое уважение к русской культуре.

О завершении работы Трейси на посту сообщалось 12 июня. Она была утверждена на пост посла в РФ в декабре 2022 года при администрации бывшего президента США Джо Байдена и стала первой в истории женщиной, возглавившей американскую дипмиссию в Москве.

Трейси работала в посольствах США не только в России, но и в Армении, Пакистане, Афганистане и Киргизии. За свою службу она была удостоена награды Государственного секретаря за проявленное мужество и Почетной награды за выдающиеся заслуги.

До этого новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил главе Белого дома Дональду Трампу о намерении восстановить нормальные отношения между государствами. Дипломат подчеркнул необходимость возврата к принципам здравого смысла.