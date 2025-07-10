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10 июля 2025 в 17:06

В России ожидают подвижек по новому раунду переговоров с США

Рябков: Россия и США могут вскоре определить сроки нового раунда переговоров

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: МИД РФ

Россия и США в скором времени могут определиться со сроками нового раунда двусторонних переговоров, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, которые передает ТАСС, в ходе диалога стороны продолжат обсуждать раздражители в отношениях Москвы и Вашингтона.

Я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы — они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, — будут рассмотрены, — сказал Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что отклик Вашингтона на предложение Москвы восстановить прямые полеты на данный момент минимальный. При этом, по его словам, тема не отложена в долгий ящик.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по вопросам экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев заявил, что прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться к концу 2025 года. По его словам, уже идут конкретные переговоры. Более того, США лично проявляют интерес к восстановлению маршрутов.

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США
переговоры
Сергей Рябков
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