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10 июля 2025 в 12:25

Рябков раскрыл реакцию США на предложение России возобновить прямые рейсы

Рябков: отклик США на предложение России возобновить прямые рейсы минимальный

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Шатохина Наталья/NEWS.ru

Отклик Вашингтона на предложение Москвы восстановить прямые полеты на данный момент минимальный, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. При этом, по его словам, которые приводит ТАСС, тема не отложена в долгий ящик.

Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, отклик пока, называем вещи своими именами, минимальный. <...> Я думаю, когда мы определимся со сроками следующего раунда двусторонних консультаций по тому, что называется раздражителем в наших отношениях, будет понятнее, с чем мы туда выйдем и по этому вопросу тоже, — отметил Рябков.

В июне глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что авиаперевозчик готов выполнять рейсы в Соединенные Штаты, если будет принято решение о возобновлении авиасообщения. Прямое авиасообщение между Россией и США приостановили в 2022 году, вскоре после начала СВО.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по вопросам экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев заявил, что прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться к концу 2025 года. По его словам, уже идут конкретные переговоры. Более того, США лично проявляют интерес к восстановлению маршрутов.

Сергей Рябков
МИД РФ
Россия
США
рейсы
авиасообщение
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