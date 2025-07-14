Ряд российских вузов резко увеличил стоимость обучения

Российские медицинские вузы увеличили стоимость обучения в пределах 35% по базовым программам в текущем году, передает «Коммерсант». Речь идет о таких программах, как «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация».

В ряде университетов расценки увеличились от 30% до 35%, а среднее значение составило от 10% до 12%, сказано в материале. Соответствующие показатели сравнимы с данными Минобрнауки о среднем росте цен на учебу в отечественных вузах по всем направлениям.

В частности, в Сеченовском университете стоимость шести лет обучения для зачисленных на первый курс по направлению «Стоматология» увеличилась на 22,9% и составила 5,9 млн рублей. По информации издания, цены на обучение по программе «Педиатрия» в этом вузе были увеличены с 3,9 млн до 5,3 млн рублей (+35%).

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что регулирование количества платных мест в российских вузах начнется с 1 сентября. При этом он подчеркнул, что наибольшая проблема сосредоточена в двух крупнейших областях образования: это «Экономика и управление» и «Юриспруденция».