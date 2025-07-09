Россиянина оштрафовали за отказ работать на государство С жителя Владимира взыскали 800 тысяч рублей за отказ работать врачом

С выпускника Российского университета медицины из Владимира суд взыскал более 800 тысяч рублей за отказ работать на государство, сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия». Отмечается, что он отказался работать в государственной клинике, хотя учился по целевому направлению.

После окончания вуза молодой специалист отказался трудоустраиваться в Областную стоматологическую поликлинику, где должен был работать три года. Сумма штрафа составила 822 тысячи рублей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе суда сообщили, что стороны достигли мирового соглашения. Выпускнику предоставили возможность оформить рассрочку. До октября 2026 года молодой специалист будет ежемесячно выплачивать по 55 тысяч рублей.

Ранее Минздрав России представил новую версию законопроекта, посвященного работе выпускников-медиков, которые обучаются за счет государственного бюджета. В ведомстве предложили не допускать к работе врачей, которые не прошли периодическую аккредитацию и не имеют трехлетнего стажа в госклиниках.

До этого Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет решил через суд взыскать деньги со студентки, которая отказалась ехать в Мариуполь, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По ее данным, девушка решила не отрабатывать там целевое направление.