31 октября 2025 в 16:38

Во Владимире ликвидируют неразорвавшиеся снаряды после атаки БПЛА

Во Владимире оперативные службы нейтрализуют неразорвавшиеся снаряды, которые появились в городе после атак БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в Telegram-канале. Он пояснил, что ситуация находится под контролем.

В рамках работы по ликвидации последствий атаки БПЛА будет производиться ликвидация неразорвавшихся боезарядов. Просьба к гражданам соблюдать спокойствие, жителям [микрорайона] Энергетик — не покидать дома, — подчеркнул Авдеев.

Отмечается, что дроны ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира 31 октября. Губернатор региона сообщил, что несмотря на удары все системы продолжили работу в штатном режиме. Также уточнялось, что в результате инцидента никто не пострадал. После атаки Авдеев сообщил о создании оперштаба в области.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что системы ПВО сбили за ночь 130 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 31. В ведомстве также отметили, что 21 беспилотник был сбит в Воронежской области, 14 — в Белгородской области и 10 — в Брянской области.

