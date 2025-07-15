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15 июля 2025 в 08:40

Обвиненный в связях с РФ британец оказался агентом совсем другой страны

Обвиненный в связях с РФ британец оказался агентом Израиля и Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Британец Говард Майкл Филлипс, которого обвиняют в нарушении закона о нацбезопасности из-за якобы связей с Россией, заявил, что действовал в интересах Израиля и Украины, пишет The Telegraph. Мужчина утверждает, что собирал информацию об экс-министре обороны Великобритании Гранте Шэппсе только для того, чтобы выйти на российского агента.

Я намеревался разоблачить и выследить российского агента, который, возможно, действует в Великобритании. Это была небольшая роль, которую я, возможно, смог бы выполнить, — сказал он.

Вместе с этим Филлипс заявил, что «крайне негативно» относился к России. 65-летний энтузиаст признался, что создавал аналогичные «ловушки» еще для представителей Китая и Ирана. В итоге с ним вышли на связь только «российские разведчики», которые на деле оказались сотрудниками британской службы безопасности.

Филлипса задержали в мае 2024 года. Мужчина обвиняется в связях с Россией, при этом подробности дела не приводились. Британца взяли под стражу, были проведены обыски в двух домах.

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