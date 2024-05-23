В Великобритании продолжаются аресты «за связи с Россией» Пожилого британца задержали в Лондоне по делу о связях с Россией

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Полиция Великобритании задержала 64-летнего жителя страны Говарда Майкла Филлипса по делу об угрозе национальной безопасности, передает ТАСС. Уточняется, что мужчина обвиняется в связях с Россией, подробности дела не уточняются.

64-летнему Говарду Майклу Филлипсу, родившемуся 29 августа 1959 года, из города Харлоу в четверг, 23 мая, было предъявлено обвинение в нарушении раздела 3 закона о национальной безопасности. Страна, к которой относится обвинение, — Россия, — указано в заявлении.

Также сообщается, что мужчину взяли под стражу 16 мая, были проведены обыски в двух домах. По полученным данным, задержание британца не связано с недавними делами, по которым ведется расследование по аналогичной статье. В начале мая были арестованы пять человек, их обвинили в поджоге склада украинской компании.

Ранее в Польше признали виновным гражданина РФ по делу о шпионаже. Россиянина, который занимался в Польше предпринимательской деятельностью, отправили в тюрьму на 2,5 года. Двое поляков, также фигурировавших в деле, получили год и два года условного срока, еще один отделался штрафом.

До этого в Германии подтвердили задержание двух человек по подозрению в работе на российские спецслужбы. По версии следствия, они планировали диверсии на территории страны.