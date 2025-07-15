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15 июля 2025 в 08:38

Врач раскрыла, вреден ли чай для печени на самом деле

Терапевт Умрик: пить чай с бутербродами с колбасой опасно для печени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чай с бутербродами с колбасой — опасное для печени сочетание, заявила NEWS.ru заведующая терапевтическим отделением «Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, врач-терапевт Дарья Умрик. По ее словам, в подобный продуктах слишком много жира.

Чай и содержащиеся в нем метилксантины, теофиллин, теобромин не оказывают прямого гепатотоксического действия на печень. Но чай без всего редко пьют, предпочитая употреблять его вприкуску со сладостями или бутербродами с колбасой. Если переборщить с ними, то велик риск неалкогольной жировой болезни печени — серьезное заболевание, при котором в клетках печени откладывается много жира, — добавила Умрик.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов. По ее словам, эти факторы снижают риск заболеваний сердца.

чай
терапевты
печень
Россия
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