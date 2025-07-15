Врач раскрыла, вреден ли чай для печени на самом деле Терапевт Умрик: пить чай с бутербродами с колбасой опасно для печени

Чай с бутербродами с колбасой — опасное для печени сочетание, заявила NEWS.ru заведующая терапевтическим отделением «Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, врач-терапевт Дарья Умрик. По ее словам, в подобный продуктах слишком много жира.

Чай и содержащиеся в нем метилксантины, теофиллин, теобромин не оказывают прямого гепатотоксического действия на печень. Но чай без всего редко пьют, предпочитая употреблять его вприкуску со сладостями или бутербродами с колбасой. Если переборщить с ними, то велик риск неалкогольной жировой болезни печени — серьезное заболевание, при котором в клетках печени откладывается много жира, — добавила Умрик.

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