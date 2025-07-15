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15 июля 2025 в 03:48

Стало известно об уничтожении в ДНР элитного разведчика ВСУ

Рогов: элитный разведчик ВСУ Иваненко ликвидирован снайпером под Николаевкой

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Элитный разведчик спецназа Вооруженных сил Украины Максим Иваненко был уничтожен в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его данным, ликвидация произошла в районе освобожденной Николаевки. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Разведчик был уничтожен снайперским выстрелом, добавил Рогов. Инцидент произошел на территории Донецкой Народной Республики. О взятии под контроль населенного пункта Николаевка в ДНР подразделениями группировки войск «Центр» Министерство обороны России официально сообщило 13 июля текущего года.

Согласно полученной оперативной информации, подтвержденной, в том числе со стороны противника, точным выстрелом нашего снайпера уничтожен разведчик из элиты спецназа ВСУ Максим Иваненко, — сказал Рогов.

Взятие российскими войсками под контроль Николаевки создало для ВСУ серьезные проблемы с логистикой, заявил ранее глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, это, возможно, ускорит установление контроля над Часовым Яром. В МО России данную информацию не комментировали.

Владимир Рогов
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