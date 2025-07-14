Стало известно о проблемах ВСУ после потери Николаевки

Взятие российскими войсками под контроль Николаевки создало для ВСУ серьезные проблемы с логистикой, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, это, возможно, ускорит установление контроля над Часовым Яром. В МО России данную информацию не комментировали.

После освобождения Николаевки у противника, у группировки <…> теперь очень серьезные проблемы с логистикой, что создает предпосылки для дальнейшего улучшения позиций, а возможно, и городские бои, которые пока еще продолжаются в самом Часовом Яре, они будут иметь логическое завершение. Соответственно, имею в виду освобождение населенного пункта, — сказал он.

Ранее издание The New York Times сообщило, что российские военные приблизились к полному контролю над территорией Донецкой Народной Республики. Это будет возможно после взятия ключевого населенного пункта — Константиновки. В случае ее падения практически все города на севере окажутся в зоне действия российских беспилотников, что значительно приблизит российские силы к взятию под контроль всего Донецка.

До этого Пушилин отмечал, что под Красноармейском продолжаются активные боевые действия. По его данным, российская армия осуществляет охват города и целенаправленно перерезает линии снабжения ВСУ. Он охарактеризовал складывающуюся оперативную обстановку как благоприятную для российских войск.