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15 июля 2025 в 04:13

Главу Минобороны ФРГ сравнили с нацистским преступником

Кнайсль указала на общую риторику Писториуса и нацистского преступника Геббельса

Карин Кнайсль Карин Кнайсль Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в Telegram сравнила министра обороны Германии Бориса Писториуса с нацистским пропагандистом Йозефом Геббельсом. Поводом стали недавние заявления немецкого политика о готовности национальной армии «убивать российских военных».

Министр заявил, что о мире и разрядке можно говорить только с позиции силы. Австрийский политик усмотрела в этом опасную риторику. Ее возмутило использование термина «kriegstüchtig» («соответствующий требованиям военного времени»). По ее словам, это словосочетание было прочно забыто и впервые публично использовалось только в 2024 году.

Ранее это было любимое слово в лексиконе Геббельса, — написала Кнайсль.

Экс-министр добавила, что ее тревожат заявления немецких военных о необходимости вооружений, способных поражать цели в глубине России. Ей все чаще вспоминается начало 1940-х годов.

ЕС превращается в оборонительный союз, заявила ранее Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума. По ее словам, это не предусмотрено никакими европейскими договорами и соглашениями.

Борис Писториус
Карин Кнайсль
Германия
нацисты
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