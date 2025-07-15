Главу Минобороны ФРГ сравнили с нацистским преступником Кнайсль указала на общую риторику Писториуса и нацистского преступника Геббельса

Экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в Telegram сравнила министра обороны Германии Бориса Писториуса с нацистским пропагандистом Йозефом Геббельсом. Поводом стали недавние заявления немецкого политика о готовности национальной армии «убивать российских военных».

Министр заявил, что о мире и разрядке можно говорить только с позиции силы. Австрийский политик усмотрела в этом опасную риторику. Ее возмутило использование термина «kriegstüchtig» («соответствующий требованиям военного времени»). По ее словам, это словосочетание было прочно забыто и впервые публично использовалось только в 2024 году.

Ранее это было любимое слово в лексиконе Геббельса, — написала Кнайсль.

Экс-министр добавила, что ее тревожат заявления немецких военных о необходимости вооружений, способных поражать цели в глубине России. Ей все чаще вспоминается начало 1940-х годов.

ЕС превращается в оборонительный союз, заявила ранее Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума. По ее словам, это не предусмотрено никакими европейскими договорами и соглашениями.