Эмили Ратаковски рассказала о сексуальном насилии

https://static.news.ru/photo/e3184218-f842-11ea-8474-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/emrata

Супермодель Эмили Ратаковски поделилась воспоминаниями о том, как пережила насилие со стороны фотографа Джонатана Ледера.

История эта случилась в 2012 году, когда она принимала участие в откровенной фотосессии для журнала Darius. Съемка проходила в Нью-Йорке дома у Ледера.

Ратаковски рассказала, что перед фотосессией фотограф угостил её вином. Эмили тогда было 20 лет и она согласилась выпить, «желая казаться старше и мудрее». Сделала она всё это, чтобы понравиться Ледеру, «ведь для модели важно произвести хорошее впечатление на фотографа».

Съёмка проходила в нижнем белье, потом Ледер попросил девушку продолжить без одежды и она согласилась. После они продолжили общение и, выпив несколько бокалов вина, Ратаковски поняла, что «очень и очень пьяна». Большая часть разговора, написала модель и актриса, прошла как в тумане.

Не помню никаких поцелуев, но отчетливо помню, как его пальцы вдруг оказались внутри меня, — поведала Эмили.

Ратаковски заявила, что фотограф был груб и причинил ей боль. После она резко вытащила руку Ледера, а он встал и ушёл к себе в спальню на второй этаж. Эмили осталась у Ледера на ночь, а утром поехала домой.

Как пишет Daily Mail, фотограф уже прокомментировал заявление модели. Он назвал рассказ Ратаковски ложью, а её поведение позором

Жаль, что она находится на том этапе своей карьеры, когда приходится прибегать к такой тактике для завоевания внимания прессы и получения известности. Это позор, — заявил фотограф.

О сексуальных домогательствах рассказала и российская звезда. Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва призналась, что в студенческие годы стала жертвой сексуального насилия со стороны однокурсницы. Инцидент произошёл во время учёбы Плетнёвой в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Как писал NEWS.ru, ранее официант турецкого отеля изнасиловал 15-летнюю россиянку.