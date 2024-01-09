«Ковры плавают»: московскую квартиру Леры Кудрявцевой затопило Кудрявцева рассказала о потопе в квартире во время отпуска в Дубае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Российская телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале сообщила о затоплении своей квартиры в Москве. По ее словам, в помещении прорвало батареи, из-за чего паркет «встал дыбом», а ковры плавают в воде. Сама Кудрявцева с пятилетней дочерью в это время находилась на отдыхе в Дубае.

В Москве дома затопило квартиру, прорвало батарею. Ковры плавают. Паркет встал дыбом. Съездила на курорт, — поделилась с подписчиками телеведущая.

10 декабря сообщалось о госпитализации Кудрявцевой в Белоруссии. Она прилетела в Минск, чтобы выступить на «Песне года». Отмечалось, что врачи диагностировали у нее пневмонию. Артистка жаловалась на сильную слабость и кашель. После стало известно, что телеведущая выписалась из клиники, прибыла в Москву и чувствует себя намного лучше.

После из телевизионной версии концерта «Песня года» вырезали выступление Кудрявцевой и ее подруги, юриста Екатерины Гордон. С недавних пор они создали дуэт «Зависть» и записывают песни. На новогоднем концерте подруги исполнили свою песню «Дамы за 30». Редактура была никак не связана с «голой» вечеринкой телеведущей Анастасии Ивлеевой. Кудрявцева в двух частях телевизионного фестиваля появилась исключительно в качестве ведущей.