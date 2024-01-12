Галкин и Пугачева: последние новости 12 января, где живут, слухи, критика Украинский режиссер Бондарчук заявил, что Пугачева потеряла почти все в РФ

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Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продолжают оставаться с детьми за границей. Что известно об их жизни и планах?

Где сейчас Пугачева и Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин последний раз сообщали о своем местонахождении перед Новым годом, когда прилетели в Израиль ради празднования юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

До этого семья артистов с детьми проживала на Кипре, однако, по данным KP.RU, они должны были переехать в Великобританию после новогодних каникул, где дети Пугачевой и Галкина продолжат обучение.

Максим Галкин несколько дней назад опубликовал пост, в котором рассказал про прошедшие гастроли. Он показал видео с концерта в Цюрихе, где ему аплодируют зрители. Комик вернется к гастролям через две недели. Сначала он выступит в Таиланде, а позднее отправиться на Бали и в города Австралии.

Почему Пугачевой и Галкину ничего не грозит в России

Претензии со стороны чиновников предъявляются артистам избирательно, считает депутат Госдумы Михаил Делягин. Он в эфире программы «Царьград. Главное» обратил внимание, что Максим Галкин благодаря браку с Аллой Пугачевой обзавелся «политической крышей».

«Если бы мы с вами повторили то, что говорил он, мы бы просто сели. Мне никакой статус депутата не помог бы. Потому что, с моей точки зрения, это преступление. Но поскольку господин Галкин женат на той, на ком надо, все в порядке, никаких проблем, можно и дальше продолжать», — отметил парламентарий.

По мнению Делягина, кто бы ни был министром культуры в России, положение Аллы Пугачевы останется прежним.

«А я бы с большим удовольствием послушал, что она может рассказать не про брежневские времена, а про нынешние. Чем она таким пригрозила, скажем, Следственному комитету России, что он решил, что к товарищу Галкину не может быть никаких претензий. Это просто очень интересно», — сказал депутат.

Что говорят об отъезде Пугачевой на Украине

Украинский режиссер Олег Бондарчук считает, что Пугачева осознанно решилась на переезд из России после начала спецоперации и из-за своего поступка потеряла много поклонников.

«Алла Борисовна потеряла почти все. Это человек такого масштаба, что ему очень важно, чем завершится его книга бытия, о чем будут последние страницы этого рассказа. Неужели вы думаете, что он, глубокий и жертвенный человек, мог допустить, чтобы его история жизни могла закончиться внутри России? Более того, настоящий художник-творец всегда в протесте», — отметил он в интервью украинской прессе.

По мнению режиссера, Пугачева не могла поступить по-другому, потому что всегда поддерживала людей.

Что рассказал о Пугачевой Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов обратил внимание на перемены, которые произошли с Аллой Пугачевой в последние годы. По его словам, артистка не чувствует, что ее «пик давно прошел», и не принимает свою старость.

«Алла не та, что была: ушла энергия, ушел голос, ушли интонации. Человек изменился очень сильно, его изменили время и образ жизни. Человек перестал развиваться и не заметил этого. Все ушло, а человеку кажется, что он еще на коне. Ей кажется, что она в седле, а она уже на земле. Это очень печально. Кожа натянута, а глаза как у побитой собаки», — заявил Соседов.

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