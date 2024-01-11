Племянница Галкина пошла по стопам Пугачевой Племянница Галкина и крестница Пугачевой стала певицей

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Племянница шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и крестница народной артистки СССР Аллы Пугачевой Алина стала певицей. В интервью Voice 19-летняя девушка рассказала, что уже записала свой первый трек.

Я пробовала себя тогда в разных жанрах. Но первый профессиональный трек записала на лейбле Legacy Music. Все права на композицию принадлежат ему. Но я очень благодарна ребятам с лейбла за опыт, знания. Мы продолжаем общаться, — сообщила Галкина.

Она призналась, что быть медийной не является ее мечтой, она просто хочет петь, чтобы радовать людей. При этом Алина не считает себя «второй Аллой Пугачевой». По словам девушки, она не так талантлива, как примадонна российской эстрады. Галкина также заявила, что семья не разделяет ее стремления стать артисткой: родные хотят, чтобы она получила профессию посерьезнее.

Продюсер Леонид Дзюник ранее заявил, что певец Филипп Киркоров является русским человеком «до мозга костей», а Галкин — подонок, оскорбляющий со сцены людей. По его мнению, король российской эстрады никогда не будет «гадить» в сторону России, как это делает Пугачева.